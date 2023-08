Messen sind tot? Experte verrät, wie Industrieunternehmen wirklich an Neukunden kommen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Traditionelle Akquisemethoden wie Messen, Außendienst und

Kaltakquise bringen nicht mehr die gewünschten Ergebnisse. Vielfach herrscht

eine enttäuschende Bilanz, hohe Kosten stehen oft mageren Ergebnissen gegenüber.

Die Frage ist daher berechtigt: Sind klassische Methoden wie Messen als

Vertriebsinstrument tot?



"Messen funktionieren, aber nicht als alleiniges Mittel. Wer sich nur auf Messen

stützt, wird keine Ergebnisse sehen. Vielmehr kommt es bei der

Neukundengewinnung auf eine Kombination verschiedener Maßnahmen an", sagt Robert

Kirs, Gründer und Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH und erfahrener

Unternehmensberater für Industrieunternehmen. Wie Industrieunternehmen ihren

Vertrieb digital aufstellen und erfolgreich Neukunden gewinnen, verrät er

nachfolgend.





Weniger Nachfrage und schwierigere Akquise in der fertigenden IndustrieSpätestens seit 2018 vollzieht sich in der deutschen Wirtschaft einStrukturwandel, der zu großen Teilen von der Automobilbranche ausgeht. Als einerder bedeutendsten deutschen Wirtschaftssektoren ist diese eine wichtigeEinkommensquelle für Tausende mittelständische Fertigungsunternehmen, dieMetall- und Elektrobauteile und ähnliches herstellen. Dies hat zur Folge, dasszahlreiche Firmen in andere Branchen wie die Medizintechnik und denSondermaschinenbau abwandern, während sich der Konkurrenzkampf zwischen denverbleibenden Zulieferern intensiviert.Folgen der Pandemie immer noch spürbar - Messen erholen sich nur langsamZu diesem Strukturwandel gesellt sich seit der Corona-Pandemie ein weiteresProblem für die Branche: Die Krise nahm vor allem den traditionellenAkquisemethoden wie Messen, Kundenbesuchen und Telefonakquise endgültig den Windaus den Segeln. Durch diese war es für fast zwei volle Jahre kaum möglich, denAnsprechpartner zu erreichen beziehungsweise vor Ort anzutreffen, währendzahlreiche Messen ersatzlos abgesagt werden mussten - Unternehmen mussten alsoin vielen Bereichen auf digitale Kanäle ausweichen.Dieser Trend bleibt der Wirtschaft auch nach dem Ende der Pandemie erhalten.Gerade jüngere Entscheidungsträger neigen inzwischen vermehrt dazu, digitaleEvents und Informationskanäle dem physischen Messebesuch vorzuziehen. Dadurchsind Beliebtheit und Teilnehmerzahlen vieler Messen noch immer angeschlagen.Dennoch bleiben sie für manche Unternehmen aus Prestigegründen und zurImagepflege interessant - schließlich sind nicht wenige von ihnen schon seitJahrzehnten auf denselben Messen vertreten und pflegen darüber den Kontakt zuwichtigen Partnern.