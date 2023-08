Steuererklärung für 2022 schon abgegeben? - Bis 2. Oktober ist noch Zeit! (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Anmoderationsvorschlag: Die Uhr tickt! Wer eine

Steuererklärung abgeben muss und das für 2022 noch nicht getan hat, sollte so

langsam in die Puschen kommen. Zwar hat uns die Bundesregierung auch in diesem

Jahr eine längere Schonfrist eingeräumt. So üppig wie im letzten Jahr, als man

bis 31. Oktober Zeit hatte, ist die allerdings nicht, wie mein Kollege Mario

Hattwig weiß.



Sprecher: Wer für 2022 eine Steuererklärung abgeben muss und diese auch selber

macht, hat knapp einen Monat weniger Zeit als noch letztes Jahr, so Christina

Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe - VLH.