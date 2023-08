Polaris Renewable Energy gibt ordnungsgemäßes Aktienrückkaufprogramm bekannt

Im Rahmen des NCIB kann Polaris während des zwölfmonatigen Zeitraums, der am 23. August 2023 beginnt und am 22. August 2024 endet, bis zu 2.048.273 seiner Stammaktien („Aktien“) erwerben, was etwa 10 % des Streubesitzes des Unternehmens (gemäß der Definition im TSX Company Manual) entspricht. Am 18. August 2023 verfügte das Unternehmen über 21.025.775 ausgegebene und ausstehende Aktien und sein Streubesitz umfasste 20.482.730 Aktien.

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktien an der TSX für die letzten sechs Kalendermonate vor dem Beginn des NCIB belief sich auf 29.942. Infolgedessen kann das Unternehmen gemäß den TSX-Bestimmungen an jedem Handelstag bis zu 7.485 Aktien an der TSX im Rahmen des NCIB kaufen, zusätzlich besteht die Möglichkeit des Unternehmens, Aktien gemäß der TSX-Ausnahme für Blockkäufe zu erwerben. Sämtliche im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden annulliert.

Das Board of Directors des Unternehmens ist der Auffassung, dass das NCIB dem Unternehmen Flexibilität bei der Verwaltung seiner Kapitalposition bietet. Das NCIB ermöglicht es dem Unternehmen, seine verfügbaren freien Barmittel zur Steigerung des Aktionärswerts zu verwenden, wenn dies als angemessen erachtet wird, und ist im besten Interesse des Unternehmens und dessen Aktionäre. Per 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über 37,3 Millionen USD an unbeschränkten konsolidierten flüssigen Geldmitteln.

Obwohl das Unternehmen beabsichtigt, Aktien im Rahmen des NCIB zu erwerben, kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass alle Käufe abgeschlossen werden. Der Zeitpunkt und der Umfang der Erwerbe im Rahmen des NCIB liegen im Ermessen des Managements und hängen von unterschiedlichen Faktoren ab, einschließlich der jeweiligen Marktbedingungen. Sämtliche Käufe, die im Rahmen des NCIB getätigt werden, werden von Polaris zum jeweiligen Marktpreis zuzüglich der anfallenden Maklergebühren über die Einrichtungen der TSX und alternative kanadische Handelssysteme getätigt.