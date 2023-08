Der KI-Algorithmus der nicht-invasiven Diagnostikplattform von Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED; OTCQB: PMEDF; FRA:3QP) ist ab sofort in der Lage, auch frühe Anzeichen von Diabetes bei Personen zu erkennen. Das gab das in Toronto ansässige Unternehmen heute bekannt.

Vorläufig wird die neue Software nur in Indien erprobt. Laut einer Studie des Indian Council of Medical Research (ICMR) aus dem Jahr 2021 sind in Indien schätzungsweise 101 Millionen Menschen an Diabetes und 136 Millionen an Prädiabetes erkrankt. Die Zahl der Fälle von Diabetes, Prädiabetes und Bluthochdruck nimmt auf dem asiatischen Subkontinent zu, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht. Der globale Markt für Diabetes-Diagnostik, der im Jahr 2022 auf 30,8 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll bis 2030 eine revidierte Größe von 59,4 Milliarden US-Dollar erreichen, was eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % über den Analysezeitraum von 2022 bis 2030 widerspiegelt.