ATHEN/TENERIFFA/VICTORIA (dpa-AFX) - Verhaltener Optimismus angesichts der schweren Brände in Kanada und auf Teneriffa: Auf der Kanaren-Insel seien die Feuer zwar noch nicht unter Kontrolle, aber stabilisiert, hieß es am Montag. Auch in der kanadischen Provinz British Columbia soll sich die Lage gebessert haben. In Griechenland hingegen entstanden allein am Montag drei neue Großbrände - dort heizten stürmische Winde die Flammen an. Der Überblick:

In GRIECHENLAND wütet seit Montagmittag ein Waldbrand auf Euböa, der zweitgrößten Insel des Landes. Zwei Ortschaften wurden zum Teil evakuiert. Zudem entfachte ein Feuer im äußersten Nordosten des Landes in der Nähe des Grenzflusses Evros. Dort brennt es im Nationalpark Dadia. Und auch nahe der Hafenstadt Kavala in Nordgriechenland brennt es seit Montagnachmittag - dort wurden vier Feuerwehrleute verletzt in Krankenhäuser gebracht, außerdem wurden vier Ortschaften evakuiert.