Augsburg (ots) - Die RENK Group, ein weltweit führender Hersteller voneinsatzkritischen Antriebstechniken, liefert durch die zur Gruppe gehörigenRENK-MAAG GmbH im Rahmen des Projekts "SALCOS" ( Sa lzgitter L ow CO 2 Steelmaking) des Stahlkonzerns Salzgitter AG drei schnelldrehende Spezialgetriebefür Kompressoren zur Herstellung von sogenanntem grünen Stahl an die SiemensEnergy Compressors GmbH. Die drei Integralgetriebe werden in den Kompressoreneiner Direktreduktionsanlage des SALCOS-Projekts am Standort Salzgittereingesetzt. Damit unterstreicht RENK seine Position als systemrelevanterZulieferer für die Energiewende."Wir freuen uns sehr, Teil dieses Leuchtturmprojekts für grünen Stahl inDeutschland zu sein", sagt Nadine Despineux, CEO der RENK-Division Marine &Industrie. "Mit unseren innovativen Getriebelösungen zur Kompression vonWasserstoff gehen wir mit unglaublich hohen Drehzahlen regelmäßig bis an dieGrenzen des technologisch Machbaren. So tragen wir dazu bei, die CO2-Emissionenbei der Stahlherstellung schon heute um rund 30 Prozent zu senken. Anstelle vonCO2 entsteht dann Wasser. Auf diese Weise unterstützen wir unsere Kundenmaßgeblich auf ihrem Weg aus den fossilen Energien zur Klimaneutralität. Und wirsehen großes Wachstumspotenzial, denn die gesamte Industrie stellt ihreProduktionsverfahren derzeit um.""Mit unserer Technologie sind unsere Kunden in der Lage, ohne bauliche Änderungder Integralgetriebeverdichter auf wasserstoffreiches Reduktionsgas umzusteigen.Wie der Name schon sagt, ist das Getriebe dabei ein integraler Bestandteil. Wirsind froh, mit Renk-Maag einen starken Partner an unserer Seite zu haben. Mitdiesem Leuchtturmprojekt unterstützen wir unsere Industriekunden auf ihrem Wegzur Dekarbonisierung und sind damit ein wichtiger Baustein für dieStahlindustrie, ihre CO2-Einsparziele zu erreichen", sagt Clemens Förster,Vertriebsleiter der Siemens Energy Compressors GmbH."Unsere schnelllaufenden Getriebe für Kompressoren sind eine wichtige Komponentefür den Hochlauf der Wasserstoff-Wirtschaft - ob Speicherung, Verarbeitung oderTransport. Diese Turbokompressoren zeichnen sich durch einen hohen Druckaufbauaus und sind für große Gasvolumina geeignet", sagt Thomas Fritschi,Geschäftsführer von RENK-Maag in Winterthur."Konkret geht es hier um Getriebemit einer Drehzahl von 8.000 bis 50.000 Umdrehungen pro Minute - wir haben aberauch schon Getriebe mit einer Drehzahl von über 60.000 Umdrehungen pro Minutehergestellt. Nur zum Vergleich: Die Motordrehzahl eines PKWs beträgt beinormaler Fahrt maximal 2.000 bis 3.000 Umdrehungen pro Minute."