Green-Tech: Läuft Europa Gefahr, den Anschluss zu verlieren?

China und die USA haben Europa, dem einstigen Musterschüler in Sachen emissionsfreie Technologie, mittlerweile den Schneid abgekauft. Immer mehr europäische Vorreiter der Green-Tech-Branche – Batteriehersteller, Wasserstoff-Technologien, erneuerbare Energien und Co. – investieren in den USA. Angelockt vom 370 Milliarden US-Dollar schweren US-Konjunkturprogramm des Inflation Reduction Acts (IRA), das mit attraktiven Fördermitteln winkt.

In seinem am 14. Juli veröffentlichten Policy Brief schätzt der Sachverständigenrat für Wirtschaft – auch als die fünf Wirtschaftsweisen bekannt –, dass der IRA selbst nur geringe gesamtwirtschaftliche Auswirkungen in Europa haben wird, aber die Attraktivität von US-Investitionen in einzelnen – zur Erreichung der Klimaziele relevanten – Branchen steigen könnte. Die Wirtschaftsweisen raten in ihrer Publikation zu einer Entbürokratisierung des EU-Fördersystems und einer stärkeren Ausrichtung auf die Emissionsminderung, um einen Subventionswettlauf zu vermeiden, und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken.

Europa braucht eine Antwort auf das Tempo der USA

Das Beratergremium kommt zu dem Schluss, dass die Programme für emissionsfreie Technologien in Europa (Green Deal Industrial Plan) und den USA grüne Technologien bereits jetzt in vergleichbarem Umfang fördern. Allerdings seien die Steuererleichterungen des IRA für Unternehmen deutlich planbarer und bei Produktionsausweitungen nicht gedeckelt.

Wogegen die Vergabe der Fördermittel über komplizierte, langwierige Antragsverfahren in Europa schlicht zu schwerfällig ist. Es müsse überprüft werden, wie sich die Inanspruchnahme von Subventionen vereinfachen lässt und bürokratische Hürden reduziert werden können, schlägt Gremiumsmitglied Ulrike Malmendier vor: "Gleichzeitig sollte die Förderung stärker an der erwarteten Emissionsminderung durch die geförderten Aktivitäten ausgerichtet werden.“

"Energiepreisunterschied für Europa kritischer als der IRA selbst"

Um die bereits bestehende Energiepreisdifferenz zwischen Europa und den USA zu reduzieren, müsse der Ausbau des Energieangebots vorangetrieben werden. Innerhalb des IRA sind die Subventionen für die nachhaltige Elektrizitätserzeugung mit 43,6 Prozent des geplanten Fördervolumens in Form von Steuergutschriften der weitaus größte Einzelposten, so der Policy Brief.

Verschiedene Studien schätzten, dass der IRA die US-Strompreise um ca. 1 ct je Kilowattstunde senken wird. "Wir erwarten, dass die schon bestehenden Energiepreisunterschiede deutlich stärkere Auswirkungen auf die Standortattraktivität Europas haben dürften als der IRA selbst", sagt Gremiumsmitglied Achim Truger. In den vergangenen drei Monaten lagen die Strompreise in Deutschland durchschnittlich um neun ct je Kilowattstunde höher als in den USA.

"Um die relativen Energiekosten zu senken, sollten das Stromangebot und die Energieinfrastruktur zügig ausgebaut werden", erläutert der Wirtschaftsweise Martin Werding. Dazu sollten der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt, mehr wasserstofffähige Gaskraftwerke in Deutschland gebaut und die Anreize zur Flexibilisierung von Stromnachfrage und -angebot deutlich erhöht werden (zum Beispiel durch eine Reform der Struktur der Netzentgelte oder eine Stärkung regional differenzierter Preissignale über eine regionale Aufteilung des Marktes in Preiszonen). Darüber hinaus sollten die EU-Mitgliedstaaten den Ausbau der Energieinfrastruktur sowie den Import von Energieträgern durch mehr Kooperationen stärken.

Rohstoffsicherheit durch Handelsabkommen

Der Ausbau erneuerbarer Energien dürfte zusammen mit der Batterie- und Wasserstoffförderung des IRA die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen steigern und die Konkurrenz um die knappen Ressourcen erhöhen, so die Meinung des Sachverständigenrats. Um die Versorgung mit kritischen Rohstoffen sicherzustellen und zu diversifizieren, müsse die EU neue Abkommen mit Staaten, die über kritische Rohstoffe verfügen oder verarbeiten, schließen. Gleichzeitig sollen die Anreize für den Aufbau heimischer Rohstoffförderung sowie Rohstoffrecycling gestärkt werden.

Die Steuergutschriften im IRA fallen besonders hoch aus, wenn ein großer Anteil der verwendeten Rohstoffe und Vorprodukte aus den USA oder aus Staaten stammt, mit denen die USA Freihandelsabkommen haben. "Die EU sollte die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA zügig vorantreiben und bereits ausverhandelte Abkommen wie etwa Mercosur ratifizieren", fordert die Sachverständige Veronika Grimm.

Green-Tech-Unternehmen wollen die Vorteile beider Standorte nutzen

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt stellte die Pläne für ein Werk in Heide in Norddeutschland zunächst infrage, nachdem die USA ihren milliardenschwere IRA aufgelegt hatte. Aufgrund der starken Nachfrage plant Northvolt jetzt den Bau zweier Fabriken gleichzeitig. Das Unternehmen ist auf der Suche nach geeigneten Produktionsstandorten in Nordamerika und Kanada, während für den Standort Heide die beihilferechtliche Prüfung bei der EU-Kommission läuft. Die EU-Förderung läuft über das sogenannte Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) – zu Deutsch: Befristeter Krisen- und Übergangsrahmen.

Der TCTF ist eine Ausweitung der Fördermöglichkeiten für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, das heißt es sind hohe Beihilfen für Investitionen in einigen für die Energiewende relevanten Schlüsselsektoren (unter anderem Herstellung von Batterien, Windkraftanlagen, Wärmepumpen, Elektrolyseure), die derzeit stark im globalen Wettbewerb stehen, möglich.

Derzeit wartet Northvolt auf die Genehmigung aus Brüssel. 4,5 Milliarden Euro sind für die Fabrik im norddeutschen Heide veranschlagt. Mit einer Produktionskapazität von 60 Gigawattstunden wird das Werk eine Million Elektroautos pro Jahr versorgen können. Trotz der attraktiven Investitionsbedingungen in den USA ist der Standort Europa für Northvolt weiterhin wichtig.

Auch das Züricher Start-up Climeworks möchte den Standort Europa nicht ganz aufgeben, sondern von beiden Standorten profitieren. Climeworks gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die mit der neuen Direct Air Capture-Technologie Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre filtern, abspalten und speichern. Die Schweizer wollen ihren heimischen Standort ausbauen und bauen aktuell bereits ihr zweites Direct-Air-Capture-Projekt in Island mit einer jährlichen Kapazität von 36.000 Tonnen CO2.

Der Standort USA stand schon länger auf der Liste des Start-ups. Und die Bedingungen, die die USA mit dem IRA geschaffen hat, hat die Entscheidung für Übersee beschleunigt. Das Unternehmen hat sich für drei Projekte beim Energieministerium in Washington beworben. Die Größenordnung der Projekte wird bei einer Million Tonnen CO2 im Jahr pro Anlage liegen.

Die USA versprechen auch hohe Subventionen für Solartechnologien. Davon möchte auch das deutsche Solar-Start-up Nexwafe profitieren. Nexwafe plant die Gründung einer Tochtergesellschaft in den USA und sieht sich bereits nach einem geeigneten Standort in Übersee um. Der Solarzellenhersteller Meyer Burger aus der Schweiz hat erst vor kurzem den Bau eines Werks in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado angekündigt.

Das Werk mit einer Anfangskapazität von zwei Gigawatt pro Jahr soll den nordamerikanischen Markt beliefern. Start der Produktion soll im vierten Quartal 2024 sein. Dafür sollen Maschinen, die eigentlich für die gleichzeitig in Thalheim (Deutschland) geplante Fabrik gedacht waren, nach Colorado gebracht werden. "Wir machen dann in Thalheim weiter, wenn die Rahmenbedingungen in Europa passen", so der Firmenchef Gunter Erfurt gegenüber dem Handelsblatt.

Bryan Perry für die wallstreetONLINE Zentralredaktion