Ernährungswende in Deutschland auf dem Vormarsch Langzeitmarktstudie von endori liefert aussagekräftige Zahlen zur Zukunft von plant-based Food im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (FOTO)

Köln (ots) - Die Ernährungsgewohnheiten der Deutschen ändern sich signifikant -

das weiß aktuell kaum jemand besser als endori, Hersteller von pflanzlichen

Fleisch- und Fischalternativen auf Basis von Erbsen. Mit seiner neuesten

Shoppermarktstudie gibt das Unternehmen spannende Einblicke in die stetig

wachsende Welt der pflanzlichen Lebensmittel. Basierend auf einer umfangreichen

Langzeitanalyse liefern die Zahlen und Fakten wichtige Erkenntnisse zum

veränderten Einkaufsverhalten der deutschen Verbraucher:innen im

Lebensmitteleinzelhandel und weisen auf neue Umsatzpotenziale hin.



Die Ergebnisse der neuen Shoppermarktstudie von endori zeigen, dass Deutschland

mitten in der Ernährungswende steckt. Die Akzeptanz von plant-based Food ist

bemerkenswert: Jede:r dritte Shopper:in wählt regelmäßig Fleischersatzprodukte

und die Loyalität steigt. Die Ernährungswende erreicht die Gesellschaft

inzwischen in ihrer Mitte: Nische ade! Deutlich wird dies dadurch, dass Angebot

und Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen in allen Vertriebskanälen wachsen,

einschließlich des Discountsegments. Jung und Alt kaufen generationsübergreifend

vermehrt pflanzliche Produkte ein.