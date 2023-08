Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Gemeinsam mit AWS (http://ots.de/42QzM7) (Amazon Web Services)startet das Online-Bildungsinstitut DataScientest (http://www.datascientest.com)neue DevOps-Kurse in Deutschland. DataScientest ist ein führender Anbieter vonData-Science-Schulungen in Europa, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschenmit den Fähigkeiten und Kenntnissen auszustatten, die sie für den Erfolg in derdatengetriebenen Welt brauchen. Europaweit hat DataScientest bereits mehr als10.000 Menschen in verschiedenen Kursen auf ihrem Weg in die Tech- und Datenweltbegleitet, darunter auch Mitarbeitende von 70 der Fortune-500-Unternehmen. DieDevOps-Schulungen starten am 04. Oktober 2023 und vermitteln gefragteCloud-Fähigkeiten und Best Practices, insbesondere mit den Bausteinen von AWS.Die erworbenen Skills können sofort von IT-Fachkräften praktisch genutzt werden,um Innovationen in der Cloud zu schaffen und ihre Karrieren voranzutreiben.Durch die Kombination aus umfassenden Online-Kursen, praktischen Projekten undKooperationen mit der Industrie stellen DataScientest und AWS eine erstklassigeAusbildung sicher."DataScientest vermittelt neuen Talenten in den dringend benötigten Cloud-Jobsdie notwendigen theoretischen und praktischen Fähigkeiten. Seit dem Start inFrankreich Anfang 2023 haben bereits mehr als 150 Personen ihre Ausbildung zumAWS-zertifizierten DevOps-Engineer begonnen. Unternehmen aller Größenordnungensteigen auf die Cloud um und die Nachfrage nach Cloud-Fachkräften ist mit überfünf Millionen unbesetzten Stellen europaweit riesig", so Maureen Lonergan, VicePresident, AWS Training and Certification.DevOps-Methoden steigern die Effektivität und Agilität von UnternehmenDie Aufgabe von DevOps in Unternehmen besteht darin, eine enge Zusammenarbeitzwischen den Software-Entwicklerteams (Dev) und den IT-Betriebsteams (Ops) zufördern. Diese Schnittstelle ist vonnöten, um kontinuierlich und effizientqualitativ hochwertige Software bereitzustellen. DevOps ist demnach einganzheitlicher Ansatz, der Technologie, Prozesse und Kultur verbindet, um dieEffektivität und Agilität von Unternehmen zu steigern. In Zeiten digitalerTransformation suchen Unternehmen aller Branchen zunehmend nachData-Science-Experten, die eine solide Grundlage in DevOps-Methoden mitbringen,um eine kollaborative und automatisierte Umgebung zu schaffen.Über 500 IT-Fachkräfte im Bereich DevOps innerhalb von zwölf Monaten schulenDataScientest hat auf die erhöhte Nachfrage der Industrie reagiert und einenDevOps-Kurs entwickelt, der nicht nur die Kernprinzipien und -praktiken vonDevOps berücksichtigt, sondern auch deren praktische Anwendung im Bereich der