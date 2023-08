Queclink stellt den neuen Tracker SC350MG vor und erschließt damit die Möglichkeiten für vernetzte E-Bikes in einem wachsenden Markt

SHANGHAI, 21. Aug. 2023 /PRNewswire/ -- Queclink, der weltweit führende Anbieter von IoT-Geräten und -Lösungen, hat seinen neuen kompakten LTE-E-Bike-Tracker namens SC350MG vorgestellt. Das wasserfeste Gerät arbeitet mit einem großen Spannungsbereich und verfügt über BLE sowie mehrere Schnittstellen. Es wurde speziell für E-Bikes entwickelt, kann Daten sammeln sowie ferngesteuert werden und ermöglicht so eine intelligentere und sicherere Mobilität für die Welt.

Eines der herausragenden Merkmale des SC350MG ist sein großer Spannungsbereich, der von 8 V bis 60 V reicht, wodurch er an sehr viele E-Bikes angepasst werden kann. Das kompakte, wasserfeste Gehäuse des Geräts ermöglicht auch die diskrete Installation an Fahrrädern und eignet sich perfekt für den Einsatz im Freien.

Was den SC350MG wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, über CAN- oder UART-Anschlüsse mit Fahrzeugsteuerungssystemen und Batteriemanagementsystemen (BMS) zu kommunizieren. Das Gerät kann wertvolle Daten wie den Kilometerstand, das Drehmoment und Informationen zur Komponentendiagnose sowie Batteriespannung, Restkapazität, Batterietemperatur und Ladezustand erfassen. Durch die Umwandlung dieser Statistiken in nützliche Funktionen wie Echtzeit-Ortung, Störungsalarm und Warnung bei niedrigem Batteriestand lässt sich mit Leichtigkeit ein besseres Ressourcenmanagement für den Radfahrer umsetzen.

Besonders bei E-Bike-Flotten oder Sharing-Diensten ermöglichen die gesammelten Daten es den Unternehmen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchzuführen, technische Probleme schnell zu beheben und ihre E-Bike-Flotte aus der Ferne zu überwachen, um so die betriebliche Effizienz insgesamt zu verbessern und einen besseren Kundenservice zu bieten. Bestimmte Befehle können auch direkt über die Kommunikation des Geräts mit dem ECU erfolgen, so dass der Anbieter Geschwindigkeitsbegrenzungen für sicherere Fahrten festlegen oder den Kunden helfen kann, die Fahrräder via Bluetooth zu entriegeln usw.

Der SC350MG verkörpert das Engagement von Queclink, intelligente, fortschrittliche Lösungen zu liefern, um die sich entwickelnden Bedürfnisse von E-Bike-Unternehmen zu erfüllen. Die Vorstellung dieses Produkts ist ein weiterer Schritt nach vorne bei der Entwicklung von IoT-Anwendungen in der E-Bike-Branche. Da der globale Fahrradmarkt wächst und die Zahl der IoT-Verbindungen im Transportsektor zunimmt, wird erwartet, dass der SC350MG ein völlig neues Fahrgefühl vermittelt und zur Verbesserung der operativen Effizienz und der Servicekapazitäten innerhalb und außerhalb dieser Branche beiträgt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2189891/Queclink_Launches_New_LTE_Com ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/queclink-stellt-den-neuen-tracker-sc350mg-vor-und-erschlieWt-damit-die-moglichkeiten-fur-vernetzte-e-bikes-in-einem-wachsenden-markt-301905724.html