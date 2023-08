Straubing (ots) - In der deutschen Gastronomie droht eine mächtigeSchließungswelle, wenn die wegen Corona reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisenwieder steigt. Geplant ist das zum Jahresende und die Bundesregierung machtbisher keine Anstalten, die Regelung ein weiteres Mal zu verlängern. Dabei hatteBundeskanzler Olaf Scholz im Wahlkampf sogar noch mehr in Aussicht gestellt. Derdamalige Finanzminister sagte vor zwei Jahren, er habe der Maßnahme in demBewusstsein zugestimmt, dass sie "nie wieder" abgeschafft werde. Zu seinemVersprechen sollte er sich jetzt schnell bekennen und die Mehrwertsteuerdauerhaft bei sieben statt der früheren 19 Prozent belassen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5585101OTS: Straubinger Tagblatt