Generation Z in der Arbeitswelt - Headhunter verrät, wie Unternehmen den Ansprüchen junger, potenzieller Führungskräfte gerecht werden (FOTO)

München (ots) - Die Generation Z, geboren zwischen Mitte der 1990er und den

2010er Jahren, kommt mit einer ganz eigenen Sichtweise auf die Arbeitswelt.

Während sie mit Technologie aufwuchs und in einer vernetzten Welt lebt, hat sie

auch klare Vorstellungen davon, was sie von einem Arbeitgeber erwartet und wie

sie die Zukunft der Arbeitswelt sieht.



"Ich erlebe oft, dass Firmen denken, sie könnten die Generation Z mit denselben

Strategien ansprechen wie ihre Vorgänger. Doch das ist ein Trugschluss", betont

Headhunter Dominik Roth. "Die Gen Z ist nicht nur technikaffin, sie sucht auch

nach einem tieferen Sinn in ihrer Arbeit, nach Flexibilität und vor allem nach

Authentizität seitens des Arbeitgebers. Aber auch monetäre Aspekte spielen

wieder eine verstärkte Rolle. All das spiegelt sich in ihrem Führungsstil

wider." Roth setzt sich tagtäglich mit den Entwicklungen im HR-Bereich

auseinander und verrät nachfolgend, was die Generation Z von ihrem Arbeitgeber

erwarten und wie Unternehmen diesen Ansprüchen gerecht werden.





Eine Zeitreise lässt uns die Gen Z besser verstehenJede Generation steht vor ihren eigenen Herausforderungen, bekommt aber auchneue Chancen. Um zu verstehen, was junge Talente heute bewegt, müssenUnternehmen die Generationen ansehen, die die heutigen Berufseinsteiger geprägthaben. Denn keine Generation kommt aus dem luftleeren Raum. DieVorgänger-Generationen der Gen Z waren die Generation X und die Generation Y.Die Generation X sah Arbeit nicht mehr als Mittel zum Zweck, sondern erklärteKarriere, Status und Prestige zum Selbstzweck.Daraus ging die Generation Y hervor, die zwar im finanziellen Wohlstandaufwuchs, aber mit mehr oder weniger abwesenden Eltern - denn diese waren nichtbei der Familie, sondern in der Firma. Viele Kinder dieser Generation habenerlebt, dass ihre Väter sich in Sandwich-Positionen im Management aufgeriebenhaben bis zum Burnout.Daher steht das Y der Generation Y nicht nur für die logische Abfolge derBuchstaben, sondern auch ganz konkret für "Why?". Die Frage nach dem Warumrückte in den Mittelpunkt des Arbeitslebens. Warum arbeiten wir, was wollen wirbewegen, was macht uns glücklich? Das Thema "Work-Life-Balance" ist nur einesvon vielen, das aus dem "Warum" resultierte.Die Synthese aus X und Y: Die Gen Z will alles - Geld und Work-Life-BalanceDie Gen Z hat, vollkommen zu Unrecht, einen schlechten Ruf. JungeBerufseinsteiger gelten bei manchen als unselbstständig, verwöhnt undorientierungslos - doch das Gegenteil ist der Fall. Denn die Gen Z will dieFehler der vorherigen Generationen vermeiden, aber das Beste aus beidenGenerationen erhalten und in die Zukunft führen.Von der Generation X wollen die jungen Menschen Geld, Prestige und Statusübernehmen - jedoch nicht auf Kosten der eigenen Gesundheit und ihrerpersönlichen Wünsche und Ziele. Von der Generation Y wollen sie die etablierteUnternehmenskultur übernehmen: abwechslungsreiche Herausforderungen,wertschätzende Teamkultur, Nachhaltigkeit, Diversität, individuelle Freiheit undWissensaustausch.Mit der neuen Generation in die ZukunftFür Arbeitgeber heißt das, dass sie sich auf eine vielseitige, flexible undweltoffene Generation freuen können. Um junge Talente für Führungspositionen zugewinnen und zu binden, sollten Unternehmen nicht nur auf finanzielleAnerkennung setzen, sondern auch auf Benefits, die weit über den finanziellenAspekt hinausgehen.Auf der Wunschliste der Gen Z stehen flexible Arbeitszeiten,Selbstverwirklichung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen,gesundheitliche Benefits und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Auch dieUnternehmensphilosophie ist wichtig. Wer die richtigen Werte vertritt, eineoffene Feedbackkultur pflegt und jungen Menschen sinnstiftende Arbeit bietenkann, wird staunen, was diese Generation noch erreichen wird.Über Dominik Roth:Dominik Roth ist Headhunter und Partner bei Mercuri Urval, einer globalführenden Personalberatung, die auf die Vermittlung und Potenzialbeurteilung vonFührungskräften spezialisiert ist. Er unterstützt Technologieführer aus demindustriellen Mittelstand sowie Hidden Champions vollumfänglich in den BereichenHeadhunting und Management-Diagnostik. Dominik Roth bringt hierfür umfassendeErfahrung aus mehr als 350 Executive Searches und hunderten von ExecutiveAssessments mit. Außerdem ist er der Host des populären Karriere-Podcasts "CEOCareer Code". Interessierte finden ihn kostenfrei verfügbar auf Spotify, Apple und Google Podcast.Pressekontakt:Dominik RothMercuri Urval GmbHhttps://www.mercuriurval.com/de-de/Pressekontakt von Dominik Roth:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162224/5585183OTS: Dominik Roth