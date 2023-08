Steigende Renditen haben die Rally beim Nasdaq ausgebremst - die 10-jährige US-Rendite steigt auf ein neues Verlaufshoch bei 4,35% und damit auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2007. Damit wird faktisch Geld immer teurer - und werden Anleihen immer attraktiver im Vergleich zu Aktien. Heute vor allem die großen Nasdaq-Aktien wie Nvidia (nach Heraufstufungen des Kursziels) und Tesla (die Aktie war stark überverkauft) als Treiber der Erholung, zumal die Stimmung bärisch umgeschlagen ist und der größte Schmerz aufgrund des Überhangs an Puts nun nach oben wäre. Aber damit die Aktienmärkte sich erholen können, müssen die Renditen fallen. Das kann kurzfristig wohl nur Fed-Chef Jerome Powell ermöglichen bei seiner Rede in Jackson Hole am Freitag..

