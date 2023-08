Die 24. CEPSI (24th CEPSI) findet am 20. Oktober 2023 statt

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Die 24. Konferenz über die Electric Power

Supply Industry (CEPSI) findet laut dem Organisationskomitee für die 2022-2023

AESIEAP Events vom 19. bis zum 23. Oktober 2023 in Xiamen, einer Küstenstadt im

Süden Chinas, statt. Gastgeber der 24. CEPSI (24th CEPSI) sind die AESIEAP und

der China Electricity Council. Nach fast 20 Jahren seit seiner 15. Ausgabe in

Shanghai im Jahr 2004 findet die CEPSI zum zweiten Mal auf dem chinesischen

Festland statt.



Die CEPSI 2023, die in Xiamen, China, stattfinden wird, wird eine Vielzahl von

Sitzungen und Veranstaltungen umfassen, darunter technische Besuche, Sub-Foren,

den Austausch von Informationen sowie Online- und Offline-Ausstellungen unter

dem Motto "Energie mit geringem CO2-Ausstoß für eine grüne Zukunft". Rund 2.500

Vertreter von Regierungsbehörden, AESIEAP-Mitgliedern, internationalen

Organisationen, Botschaften und Konsulaten sowie Unternehmen aus China und dem

Ausland werden anwesend sein, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der

nachhaltigen Entwicklung im Energiesektor zu erkunden.