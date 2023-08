GEEKOM präsentiert den weltweit ersten Mini-PC mit der i9 CPU der 13. Generation

Der Mini IT13 zeichnet sich durch seine Display-Unterstützung aus. Er unterstützt 8K-Displays und Multi-Screen-Konnektivität durch seine zwei USB4- und zwei HDMI 2.0-Anschlüsse. Ganz gleich, ob der Benutzer ein komplexes Projekt in Angriff nimmt oder seine Lieblingsserie anschaut, dieser Mini-PC bietet alles, was der Benutzer braucht. Außerdem verfügt er über eine vielseitige Auswahl an E/A-Anschlüssen, darunter sechs USB-Anschlüsse, zwei HDMI-Anschlüsse und ein 2,5 G-LAN-Anschluss für die nahtlose Verbindung mit externen Displays und Peripheriegeräten.

Rüsten Sie den Mini IT13 mühelos mit seinen erweiterbaren Speicher- und Arbeitsspeicheroptionen auf. Mit PCIe Gen 4 x4 SSD-Speicher mit bis zu 2 TB erleben Sie schnelle Leistung und reichlich Platz für alle wichtigen Benutzerdaten und Anwendungen. Darüber hinaus unterstützt er bis zu 1 TB SATA SSD-Speicher und bis zu 2 TB SATA HDD-Speicher für mehr Flexibilität. Der Mini IT13 bietet außerdem bis zu 64 GB Dual-Channel-DDR4-3200-Speicher für hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten.

Erleben Sie flüsterleisen Betrieb dank des effizienten Kühlsystems des Mini IT13, ideal für Benutzer, die einen Hochleistungscomputer ohne störende Geräusche benötigen. Dank Intel WLAN 6E und Bluetooth v5.2 sind schnelle, unterbrechungsfreie Verbindungen und nahtlose Datenübertragungen möglich - egal, wo Sie sich befinden.

Der GEEKOM Mini IT13 ist die ultimative Wahl für Benutzer, die Leistung und Vielseitigkeit in einem kompakten Formfaktor suchen. Ob Benutzer nun Büroangestellte, Grafikdesigner, Videobearbeiter oder Gamer sind oder einfach einen schnellen und zuverlässigen Computer benötigen - dieser Mini-PC bietet erstklassige Funktionen und zuverlässige Leistung, damit Benutzer ihre Arbeit effizient erledigen können.

Merken Sie sich den Termin vor und stellen Sie den Wecker für das mit Spannung erwartete GEEKOM Mini IT13 Launch Event. Seien Sie am 23. August 2023 um 19:00 Uhr (MESZ) auf YouTube dabei, wenn wir Ihnen eine unglaubliche Präsentation von Spitzentechnologie und Innovation bieten. Lassen Sie sich die Begeisterung nicht entgehen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über GEEKOM:

