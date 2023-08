Henkel und Stadtwerke Düsseldorf bauen Energiezentrale für gemeinsames Fernwärme-Projekt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Bundesweites Vorreiterprojekt für industrielle Wärme in einem

Großstadtnetz startet



Henkel und Stadtwerke Düsseldorf bauen Energiezentrale für gemeinsames

Fernwärme-Projekt



- Spatenstich mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, Dr. Stephan Keller,

Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Henkel-CEO Carsten Knobel,

Henkel-Standortleiter Dr. Daniel Kleine sowie Julien Mounier, CEO der

Stadtwerke Düsseldorf

- Henkel wird industrielle Abwärme in das Fernwärme-Netz der Stadtwerke

Düsseldorf einspeisen

- CO2-Emissionen der Stadt Düsseldorf sinken um jährlich etwa 6.500 Tonnen

- Wichtiger Beitrag für Henkels Ambition, bis 2030 klimapositiv zu produzieren

- Inbetriebnahme der Energiezentrale und Einspeisung der Abwärme für Ende 2024

geplant





Im Rahmen der Klimaschutz-Kooperation zwischen Henkel und den Stadtwerken (https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinformationen-und-pressemappen/2022-09-27-henkel-und-stadtwerke-duesseldorf-besiegeln-klimaschutz-kooperation-1757856), die im vergangenen Jahr besiegelt wurde, beginnen die Stadtwerke Düsseldorfmit dem Bau der Energiezentrale auf dem Henkel-Werksgelände in Düsseldorf. DieBauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024 an. Danach wird industrielleAbwärme von Henkel in der Energiezentrale aufbereitet und in das Fernwärme-Netzder Stadtwerke Düsseldorf eingespeist.Henkel-CEO Carsten Knobel, Henkel-Standortleiter Dr. Daniel Kleine sowie JulienMounier, CEO der Stadtwerke Düsseldorf, begrüßten zum Spatenstich der neuenEnergiezentale Mona Neubaur, stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerinfür Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des LandesNordrhein-Westfalen, Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorfund Dr. Karl-Heinz Graf, Bezirksbürgermeister von Düsseldorf-Benrath."Das Kooperationsprojekt zeigt, wie starke Partnerschaften zu innovativen undnachhaltigen Lösungen führen. Indem wir als eines der ersten Unternehmenindustrielle Abwärme in das lokale Energienetz einspeisen, leisten wir einenwichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wir helfen der Stadt Düsseldorf dabei, ihreCO2-Emissionen zu reduzieren und können gleichzeitig unser Ziel weitervorantreiben, bis 2030 klimapositiv zu produzieren", sagte Carsten Knobel,Vorstandsvorsitzender von Henkel."Die Herausforderungen der Wärmewende sind groß und erfordern klimaschützende,versorgungssichere und bezahlbare Lösungen. Gerade in Nordrhein-Westfalen kannindustrielle Abwärme helfen, die Klimaziele zu erreichen. Wenn Industrie undEnergiewirtschaft den Mut haben, gemeinsam neue Wege zu gehen und zu