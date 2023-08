Baerbock erwartet bei Brics-Treffen Debatte über Getreideabkommen

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock erwartet vom Gipfel der sogenannten Brics-Länder in Südafrika unter anderem eine intensive Debatte über die Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Viele Länder hätten gesehen, dass "ihr Appell an Putin, zumindest diese Getreideschiffe nicht zu bombardieren, ja total verhallt ist", sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals "The Pioneer" in Berlin. Zur Allianz der fünf aufstrebenden Volkswirtschaften Brics gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Baerbock sagte, dass Putin nicht zu dem Brics-Treffen anreise, sei auch Ergebnis diplomatischer Bemühungen bei Südafrika. Es zeige zudem, dass das internationale Recht nicht zahnlos sei.

Mehr als 30 Länder haben ihre Teilnahme an dem Treffen bestätigt. Zudem sind 67 hochrangige Politiker aus Afrika und dem globalen Süden eingeladen sowie 20 Vertreter etwa der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und regionaler Wirtschaftsgemeinschaften Afrikas.

Die Ukraine ist einer der wichtigsten Agrarexporteure der Welt. Auf das Getreide aus dem von Russland angegriffenen Land sind viele ärmere Länder angewiesen./bk/DP/he