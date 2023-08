"Nicht in jedem Fall wird ein Schaden nachzuweisen sein. Aber es sollten alle nötigen Gutachten zur Beweisaufnahme zugelassen werden - wie in einem ähnlichen Verfahren am Oberlandesgericht Bamberg: Hier hatte der Senat daran gezweifelt, dass der Hersteller ausreichend über Nebenwirkungen informiert hat. Es geht nicht nur ums Geld: Vielmehr wäre es für viele Betroffene auch ein Gewinn, wenn ihr Leiden vor Gericht genau untersucht würde und sie nicht mit einem "Pech gehabt" zurückgelassen werden."/kkü/DP/nas

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer