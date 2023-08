FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt erhalten deutsche Aktien am Dienstag wohl etwas Anschub von den US-Börsen. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax 0,33 Prozent höher auf 15 656 Punkte, nachdem der Handel am Vorabend in New York nach dem europäischen Handelsschluss nochmals Fahrt aufgenommen hatte. Im Krisenland China blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus.

Während der Dow Jones Industrial zwischenzeitliche Verluste fast noch ausgleichen konnte, gab es für Anleger an der Nasdaq noch deutliche Kursgewinne zu verbuchen. Laut Tina Teng, Marktanalystin von CMC Markets, konzentrierte sich die Begeisterung "einmal mehr auf große Technologiewerte" wie Nvidia oder Tesla . Diese hätten dafür gesorgt, dass der Leitindex Nasdaq 100 eine viertägige Verlustserie beendete.

Der Expertin zufolge sind Schnäppchenjäger wohl der Haupttreiber. Anleger vertrauten im Umfeld längerfristig hoher Zinsen wieder auf die Potenziale von Firmen wie Nvidia, die Stärken im Bereich Künstlicher Intelligenz haben. Mehr Aufschluss darüber, wie die Zinsperspektiven sind, erhoffen sich Investoren vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt./tih/jha/