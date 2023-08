Aktuell notiert Brent am 38,2 % Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung, was einen potenziellen Wendepunkt darstellt. Im Zweifel könnte es aber noch an 86,15 US-Dollar weiter rauf gehen, ehe die zweite Welle den Rohstoff zurück auf den EMA 200 bei 82,55 und die endgültige Zielzone um 81,69 US-Dollar abwärts drückt. Dies ist bislang die zu favorisierende Laufrichtung des schwarzen Goldes.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: