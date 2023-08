Michael Sturdy, General Manager of Operations, erklärte: „Der Einsatz der passiven seismischen geophysikalischen Knotenpunkte soll das Risiko der anstehenden Bohrungen noch weiter senken und Pulsars Verständnis der Ausdehnung der Ressource verbessern.“

Unterdessen hat Pulsar seinen Board of Directors verstärkt. Doris Meyer wurde am 18. August 2023 in das Board of Directors und als Mitglied des Prüfungsausschusses des Unternehmens berufen. Frau Meyer sammelte ihre ersten Erfahrungen als Führungskraft in der Bergbauindustrie als Vice President Finance von Queenstake Resources Ltd. von 1985 bis 2003. Frau Meyer gründete ihr eigenes Unternehmen, Golden Oak Corporate Services Ltd. („Golden Oak“) im Oktober 1996. Seitdem bietet Golden Oak börsennotierten Mineralexplorationsunternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Verwaltung, Finanzberichterstattung und Corporate Compliance an.

Mit der Ernennung von Doris Meyer besteht das Board of Directors des Unternehmens nun aus fünf Mitgliedern, Neil Herbert (Executive Chair), Thomas Abraham-James (President und CEO), Jon Ferrier, Geoffrey „Stu“ Crow und Doris Meyer.

