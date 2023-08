DAX könnte aufatmen: Schub durch Tesla, Nvidia und Co.?

Insbesondere die Technologie-Schwergewichte an der Nasdaq, wie Nvidia oder Tesla, fanden nach kurzen Rücksetzern wieder Abnehmer unter den Investoren. Tina Teng, Marktanalystin von CMC Markets, verweist in einem Marktuptdate darauf, dass insbesondere die Jagd nach attraktiven Investments in der Technologiebranche den Markt antreibt. Dabei spielen insbesondere Unternehmen eine Rolle, die in zukunftsträchtigen Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz punkten können.

Die positiven Vorgaben aus den USA könnten den europäischen Börsen zum heutigen Handelsstart Rückenwind verleihen, zeigt sich Thomas Altmann optimistisch: "Dazu gibt es heute keine großen Neuigkeiten aus China. Und hier gilt im Moment für die Börsen: No news is good news", schreibt der Portfoliomanager von QC Partners, in einer Markteinschätzung.