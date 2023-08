Wirtschaft Männeranteil am pädagogischen Kita-Personal gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Männeranteil am pädagogischen Personal in Kindertageseinrichtungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Von 2012 bis 2022 erhöhte er sich von 4,1 auf 7,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Am Stichtag 1. März 2022 waren insgesamt rund 681.000 Menschen unmittelbar mit der pädagogischen Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen befasst, knapp 53.500 davon waren Männer. Im Jahr 2012 arbeiteten zum Stichtag 1. März insgesamt gut 438.000 Menschen in der pädagogischen Betreuung, davon rund 18.000 Männer. Die Statistiker gehen davon aus, dass der Anteil an männlichen Erziehern in Kinderbetreuungseinrichtungen noch weiter zunehmen wird.