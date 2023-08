Berenberg hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 120 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hob nach den "starken Resultaten" der Online-Apotheke für das zweite Quartal seine kurzfristigen Gewinnschätzungen an, wie aus einer am Dienstag vorliegenden Studie hervorgeht. Redcare werde derzeit deutlich höher bewertet als Konkurrent DocMorris. Dies sei angesichts eines kurzfristig besseren Wachstums und einer besseren Profitabilität auch gerechtfertigt. Weiteres Kurspotenzial sei allerdings zunächst begrenzt./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

