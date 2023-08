In China gab es Preissenkungen für das Model Y, Model X und S. Darüber hinaus stellt Tesla neue preiswerte Varianten des Model X und S vor. Ernsthaft 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ausliefern zu wollen, wie Musk es bis 2030 vorhat, ist ein willkürliches Ziel. Musk verkauft die Expansionspläne mit einer Plattformstrategie à la Apple an Investoren. Bei fast jedem Tesla-Fahrzeug kann über das Internet eine neue Software installiert werden. Viele der Updates sind kostenlos. Der Tesla-Chef ist überzeugt, mit der Zeit Angebote wie Fahrerassistenzsysteme an Kunden verkaufen zu können. Im Mittelpunkt steht das sogenannte „Full Self Driving“ (FSD), das insgesamt 15.000 USD kostet.

