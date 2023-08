Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) berichtet in der heutigen News über die aussergewöhnlich hohen Gold-Gehalte, die mit der Großprobe erzielt wurden.

• Das Ziel der Großprobe war es, unterschiedliche Verarbeitungsverfahren der kostengünstigen Haufenlaugung zu testen. Einerseits gibt es die klassische Haufenlaugung, bei der das Gestein aufgehäuft mit einer Zyanidlauge besprenkelt wird, die das Gold und Silber langsam aus dem Gestein löst. Diese Methode war mit 46 Tagen recht zeitintensiv, sodass Tocvan gleichzeitig noch eine alternative Verarbeitungsmethode testete ("agitated leach test"), bei der das Gestein zusammen mit der Zyanidlauge in einem Becken mechanisch verrührt wird.

• In der News werden die Ergebnisse beider Methoden beschrieben, wobei es die alternative Methode war, die die besten Ergebnisse erzielte und somit wohl zur bevorzugten Produktionsmethode bei Pilar wird.

• Der Gold-Gehalt der Großprobe wurde vom unabhängigen Labor mit 1,9 g/t Gold berechnet, was in der mexikanischen Goldminen-Hochburg (Sonora) seinesgleichen sucht! Für einen Tagebau in Mexiko sind das Spitzenwerte!

• Aus diesem relativ hochgradigen Erz konnte die klassische Haufenlaugung einen gewinnbaren Gehalt von 1,2 g/t Gold erzielen, was viel hochgradiger als die meisten Goldminen in der Region ist, wie CEO Brodie Sutherland in einem Video vor kurzem zeigte: Santana Goldmine (Minera Aamos Inc.): 0,7 g/t Gold mit 70% Gewinnungsrate; La Colorada Goldmine (Argonaut Gold Inc.): 0,6 g/t Gold mit 68% Gewinnungsrate; San Antonio Goldmine (Osisko Development Corp.): 0,9 g/t Gold mit 70% Gewinnungsrate

• In der News wird betont, dass Pilars gewinnbarer Gold-Gehalt von 1,2 g/t Gold noch optimiert werden kann, sodass mit noch höheren Gold-Gehalten zu rechnen ist. Bei der Laugung des Gesteins wurden nämlich nach 30 der insgesamt 46 Tage ungleichmäßige und geringe Fliessraten der Zyanidlösung festgestellt, was anschließend korrigiert wurde und sofort zu einer Verbesserung führte.

• Darüber hinaus wird in der News betont, dass der Zyanidlaugen-Verbrauch mit 0,19 kg pro Tonne Gestein sehr gering ist und somit niedrige Produktionskosten verursacht.

• CEO Brodie Sutherland kommentierte in der heutigen News: "Das Großprobenverfahren war äußerst wichtig für das Verständnis der Oberflächenausprägung der Mineralisation bei Pilar sowie für die Festlegung eines Weges zur optimalen Gold- und Silbergewinnung. Wir sind von den starken Haufenlaugungsergebnisse für Gold sehr ermutigt, und die Daten zeigen sogar, dass die Gewinnungsrate durch eine erhöhte Durchflussrate der Laugungslösung über einen konstanten und längeren Laugungszeitraum stark verbessert werden kann. Die vielleicht ermutigendste Entwicklung der Studie ist die Charakterisierung von freiem Gold und Silber, das sich durch eine schnelle Schwerkraft und Rührlaugung gewinnen lässt. Ein schnellerer Turnaround für die Metallextraktion bei sehr hohen Gewinnungsraten ist ein neuer positiver Faktor für den Erschließungspfad der hochgradigen Natur von Pilar. Die Möglichkeit, beide Methoden als praktikable Gewinnungstechniken zu erforschen, macht Pilar zu einer einzigartigen und herausragenden Lagerstätte in der Region, und mit dem Potenzial, nun ein noch größeres Gebiet zu erkunden, um die potenzielle Ressourcengröße zu erhöhen, sehen wir der Zukunft des Projekts mit noch größerer Freude entgegen."

In einem Video erklärt Brodie die heutigen Ergebnisse:



Quelle: https://youtu.be/GJBcdjwQcuM

• Brodie sagt, dass er extrem erfreut ist, die heutigen Ergebnisse zu veröffentlichen, denn diese sehen danach aus, dass die Haufenlaugung bei Pilar funktioniert. Die Zyanid-Verbrauch ist gering und die Gewinnungsrate mit Basis 62% ist gut, vor allem wenn man bedenkt, dass die ersten 30 Tage der Haufenlaugung keine optimale Zyanid-Fliessrate hatte. Wenn die Fliessrate wie in den letzten 16 Tage gewesen wäre, dann hätte Tocvan eine noch höhere Gewinnungsrate erzielt (und zwar im oberen 60%-Bereich bis niedrigen 70%-Bereich). Somit ist Brodie sehr mit den Gewinnungsraten zufrieden, da die Optimierung funktioniert hat.

• Daraufhin betont Brodie, dass es die Ergebnisse des gemischten Laugungstests ("agitated leach test") waren, die ihn am meisten beeindruckte, denn dies ist es, was Pilar von anderen Projekten unterscheidet und wirklich einzigartig macht. Nach nur 24 Stunden konnte eine Gewinnungsrate von 80% für Gold und 94% für Silber erzielt werden. Da diese hohen Gewinnungsraten nach so kurzer Laugungszeit erreicht werden, betont Brodie, dass dies die beste Verarbeitungsmethode ist (anstatt die klassische Haufenlaugung, die eine Gewinnungsrate von 62% nach 46 Tagen erreichte und mit bereits erprobter Optimierung auf ca. 70% erhöht werden kann und somit vergleichbar mit anderen Goldminen in der Region ist). Eine so hohe Gewinnungsrate mit der alternativen Verarbeitungsmethode nach nur so kurzer Laugungszeit ist allerdings aussergewöhnlich und für Pilar "der Weg nach vorne" ("the path forward"), wie Brodie im Video erwähnte.

Über das Pilar Projekt

Das Pilar Gold-Silber-Projekt hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Vollbild / Karte von Sonora (Mexiko) mit der Lage der Projekte von Tocvan im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Region

Über das Picacho Projekt

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.



Vollbild / Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.



Vollbild / Schematischer Querschnitt des Explorationsmodells von El Picacho. Der Umriss der Grube San Francisco ist nur als Größenreferenz dargestellt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 40.285.107

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,53 CAD (21.08.2023)

Marktkapitalisierung: $21 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,363 EUR (21.08.2023)

Marktkapitalisierung: €15 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.