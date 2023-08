DAX - Weiterer Hochlauf bis 15.750 und dann neuer Kursrutsch?

Was dann auch den DAX wieder unter Druck bringen sollte, der sich in der Regel dem S&P 500 anschließt. Einen erneuten Trendwechsel von Short auf Long sehe ich derzeit noch nicht. Es bleibt bisher bei einer normalen Erholung im Abwärtstrend mit in der Folge wohl erneut fallenden Kursen. Sowohl im S&P 500 als auch im DAX.

Angetrieben wird der DAX vorbörslich am heutigen Dienstag von positiven Vorgaben aus den USA. Im Fokus stehen aber weiterhin Inflationssorgen, der Ukraine-Krieg, die Wirtschaftslage in China und der schwächelnden US-Bankensektor. Am Donnerstag steht zudem das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Blick, von dem sich Investoren Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed erhoffen.