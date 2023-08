Berlin Heals Holding AG begrüsst Dr. Felix Baader und Roland Diggelmann als neue Verwaltungsräte Finale Phase der laufenden CE-Studie gestartet

"Wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Baader und Herrn Diggelmann zwei industrieerfahrene MedTech-Experten, die über einen grossen Erfahrungsschatz und strategische Visionen verfügen, im Verwaltungsrat der Berlin Heals begrüssen zu dürfen", sagt Dr. Ulf Berg, Präsident des Verwaltungsrates. "Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Unser Ziel ist es bald die CE-Zertifizierung zu erhalten. Wir erwarten, dass die laufende CE-Zertifizierungsstudie die hervorragenden Resultate der Pilotstudie bestätigen wird; entsprechende Studienresultate sollten ca. Ende 2024 vorliegen. Jetzt zwei neue, hochkarätige Verwaltungsräte in die Firma einbinden zu können, ist für uns ein bedeutender Schritt".

Dr. Felix Baader sagt: "Ich fühle mich geehrt, in dieser wichtigen Phase im VR der Berlin Heals teilnehmen zu dürfen. Das Unternehmen verfügt über ein revolutionäres Produkt, welches die Lebensqualität vieler Herzpatienten massiv und nachhaltig verbessern wird". Dr. Baader hielt in den letzten 30 Jahren verschiedene Schlüsselpositionen im Healthcare- und Technologiesektor, so unter anderem bei Roche Diagnostics, Biotronik und Philips und hat heute unter anderem VR-Mandate bei Congenius, Valtronic Holding und Bibus Group AG.

"Das C-MIC-Device der Berlin Heals ist ein Gamechanger zur Therapie der dilatativen Kardiomyopathie und verfügt über ein signifikantes Marktpotential; es reduziert nicht nur die Dauer eines Krankenhausaufenthaltes, sondern entlastet auch Krankenkassen und Spitäler", meint Roland Diggelmann. Als ehemaliger CEO von Roche Diagnostics und der britischen MedTech-Firma Smith & Nephew bringt Herr Diggelmann wertvolles Know-How in die Berlin Heals ein. Seine Erfahrungen in den Bereichen strategische Entwicklung sowie M&A hat er zudem auch als hoch angesehener MedTech-Investor und Non Executive Director bei Sonova, Mettler Toledo und meheren Startups bereits erfolgreich angewendet.

Die Berlin Heals Holding AG ist eine im Jahr 2014 - vom bekannten Herzspezialisten Dr. Johannes Müller und dem Unternehmer Marko Bagaric - gegründete Aktiengesellschaft. Das Unternehmen hat eine neuartige Theraphie - "C-MIC" (Cardiac Microcurrent) - entwickelt, welche mit einem konstanten Mikrostrom Entzündungsparameter im Herzen bei Herzschwäche-Patienten rasch und nachhaltig verbessert. Die laufende CE-Studie hat aktuell rund 60% der Patienten rekrutiert. Bisher wurden über 35 C-MIC-Devices erfolgreich implantiert und zeigen weiterhin vielversprechende Ergebnisse.

