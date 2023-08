LONDON (dpa-AFX) - Der chinesische Milliardär Bai Houshan will einem Pressebericht zufolge mit einer südkoreanischen Börsennotierung eines Teils seines Unternehmensimperiums US-Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von China umgehen. Der Schritt könnte Houshans Batterieunternehmen Ronbay Technology helfen, in den USA zu investieren und zu verkaufen, berichtete die "Financial Times" (FT) am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die in Shanghai börsennotierte Ronbay Technology beherrscht einen Teil des Weltmarktes für hoch nickelhaltige Kathodenelektroden und expandiert rasch in Südkorea.

Das Unternehmen erwäge, seine koreanischen Aktivitäten von seiner Shanghaier Einheit zu trennen, schrieb die Zeitung weiter. Damit wolle der Hersteller von Kathodenelektroden Zölle in den USA von bis zu 25 Prozent auf in China hergestellte Komponenten vermeiden und Zugang zu US-Subventionen im Rahmen des Inflationsbekämpfungsgesetzes von Washington erhalten.