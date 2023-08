WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Brennstoffzellen-Anbieter habe ein starkes Zahlenwerk für das zweite Quartal präsentiert, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche, dass das Unternehmen auf gutem Weg sei, das obere Ende der Jahresziele zu erreichen oder zu übertreffen. Eine nochmalige Anhebung der Ziele für 2023 könnte nach dem starken ersten Halbjahr zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 24,15EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m