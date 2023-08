NUWAYS stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund nach vorläufigen Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die Resultate hätten seine Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Philipp Sennewald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzziel sei erwartungsgemäß unterschritten worden, aber unter dem Strich habe der Fußballclub die Ziele übertroffen. Die Bewertung der Aktien sei anspruchslos angesichts deutlich höherer Multiplikatoren bei anderen Branchenwerten wie Juventus Turin, Olympique Lyon oder Manchester United./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2023 / 07:45 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2023 / 07:45 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 4,35EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: NUWAYS

Analyst: Philipp Sennewald

Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,50

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A