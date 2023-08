SAF+ Konsortium und eFuel Alliance kooperieren für Hochlauf von e-SAF (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Das SAF+ Konsortium und die eFuel Alliance kooperieren beimHochlauf klimaneutraler erneuerbarer Kraftstoffe auf Basis erneuerbaren Stromsfür den Luftfahrtsektor (e-SAF). Die Zusammenarbeit soll die jeweiligenBemühungen stärken, Mitgliedsunternehmen miteinander vernetzten und weltweit aufdie Vorteile von e-SAF aufmerksam machen."Der globale Luftfahrtsektor steht vor einer gewaltigen Transformation. Alsschwer zu elektrifizierender Sektor ist der Einsatz von Flüssigenergieträgern inder Luftfahrt alternativlos. Ein schneller Hochlauf von erneuerbarenKraftstoffen ist insbesondere hier zwingend notwendig", so Ralf Diemer,Geschäftsführer der eFuel Alliance. "Zugleich erfordert der globale Wettbewerbin der Luftfahrt globale Lösungen. Weltweit gibt es kaum Regularien, die dieLuftfahrt langfristig zu einem Einsatz von erneuerbaren Flugkraftstoffen bewegt.Darüber hinaus helfen regionale oder nationale Regulierungslösungen dem Sektornur bedingt auf globaler Ebene. Trotz der Notwendigkeit eines angemessenenRechtsrahmens, der die Herstellung und Verwendung von eFuels ermöglicht, sindKraftstoffhersteller, Flugzeughersteller, Flughafenbetreiber undFluggesellschaften aufgerufen, den Sektor auf dem Weg zur Klimaneutralität aufeigenständige und ehrgeizige Weise voranzubringen. Das SAF+ Consortium und dieeFuel Alliance zeigen, dass dies ein gangbarer und zielführender Weg ist."Das SAF+ Consortium, kanadischer Weltmarktführer in der Entwicklung vone-SAF-Projektinfrastruktur, bietet nachhaltige und kommerziell nutzbare Lösungenfür die Dekarbonisierung des Luftfahrtsektors. Zum SAF+-Konsortium gehörenPartner wie Airbus, Pratt & Whitney, Air Transat, Air France-KLM Group, eFuelAlliance, Aéroports de Montréal und Aéro Montréal.Die eFuel Alliance fungiert als Plattform und weltweite Stimme füreFuel-Hersteller und potenzielle Abnehmer von eFuels, einschließlich desLuftfahrtsektors. Um den globalen Hochlauf zu beschleunigen, unterstützt dieeFuel Alliance Initiativen wie das SAF+-Konsortium, zusätzlich zur politischenArbeit. Vordergründiges Ziel ist es, die Produktionskapazitäten für eFuelsanzustoßen, um dem Luftfahrtsektor den Weg zur vollständigen Emissionsreduktionzu ebnen."E-SAF unterstützt als unmittelbar implementierbare und wirksame Option dieAkteure der Branche, um bis 2050 Null-Emissionen zu erreichen", sagte JeanPaquin, Präsident und CEO des SAF+ Konsortiums. "Eine Koalition führenderinternationaler Akteure aus der gesamten Wertschöpfungskette der Luftfahrtzusammenzubringen ist ein wichtiger Schritt. Wir können der Branche so einenachhaltige Lösung für eine kohlenstoffarme Luftfahrt bieten, die mit der