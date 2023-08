RECOM kündigt neue Solar-PV-Wechselrichter für Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Anwendungen an

Unser Angebot an Wechselrichtern, die durch intelligentes Management ein zukunftsfähiges Energie-Ökosystem ermöglichen, definiert Energieumwandlung neu und bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, angefangen bei Helios Single Phase Single MPPT-Wechselrichtern mit 0,6 kW bis 3,3 kW bis hin zu Apollo Dual MPPT-Wechselrichtern mit 2,5 kW bis 6,0 kW. Herzstück dieser Lösungen ist ein beeindruckender Wirkungsgrad von bis zu 98 %, der durch die robuste Schutzart IP66 unterstützt wird, die auch in anspruchsvollen Umgebungen eine gleichbleibende Leistung gewährleistet.

Im Mittelpunkt unserer Vision steht die Verpflichtung zur Netzharmonisierung, die durch den Null-Export-Einspeisebetrieb verkörpert wird. Diese Wechselrichter verfügen über ein zukunftsweisendes Design mit einem Gleichstromeingang, der eine Überdimensionierung von 200 % ermöglicht und so eine optimale Energienutzung für jedes Setup gewährleistet. Die integrierte Global Maximum Power Point (MPP)-Scanfunktion optimiert die Energieausbeute bei Abschattungsbedingungen und spiegelt damit unser Engagement für eine nahtlose Leistung wider.

Für einen höheren Energiebedarf führt unsere Atlas-Three Phase-Serie die Dual MPPT-Reihe mit einer Ausgangsleistung von 3 kW bis 15 kW ein. Diese Produktreihe zeichnet sich durch einen Spitzenwirkungsgrad von 98,3 % und die Schutzart IP66 aus und bietet gleichzeitig eine niedrige Anlaufspannung und einen extrem breiten MPPT-Spannungsbereich für Hochleistungs-Solarmodule. Die integrierte Steuerung der Exportleistung verbessert die Anpassungsfähigkeit dieser Lösungen an die Netzdynamik und gewährleistet einen reibungslosen Energieaustausch.

Unsere Poseidon & Zeus Multi MPPT-Serie erweitert sich in Richtung größerer Energiesysteme von 17 kW bis 275 kW und bietet ein umfassendes Spektrum an Auswahlmöglichkeiten in den Bereichen 17 - 30 kW, 40 - 60 kW, 80 - 125 kW und 275 kW. Mit einem Wirkungsgrad von über 99,03 % und der Schutzart IP66 sorgen diese Lösungen für eine niedrige Anlaufspannung und einen extrem breiten MPPT-Spannungsbereich. Darüber hinaus senkt der SPD-Typ-II-Schutz für Wechsel- und Gleichstrom die BOS-Kosten weiter und bietet zusätzlich Schutz vor Blitzschlag.