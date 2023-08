Straßenverkehrsunfälle im 1. Halbjahr 2023 2 700 weniger Verletzte als im Vorjahreszeitraum / Zahl der Verkehrstoten nahezu unverändert, aber 5 % mehr Unfälle als im 1. Halbjahr 2022

WIESBADEN (ots) - In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 sind in

Deutschland 167 000 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Nach

vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 2 700

oder knapp 2 % weniger als im 1. Halbjahr 2022. Die Zahl der Verkehrstoten war

mit 1 270 nahezu unverändert (-1 Person). Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019, dem

Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, wurden 206 Personen weniger getötet (-14 %)

und 15 100 weniger verletzt (-8 %).



Insgesamt nahm die Polizei in den ersten sechs Monaten 2023 rund 1,22 Millionen

Unfälle auf und damit 5 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei knapp 1,09

Millionen Unfällen blieb es bei Sachschaden (+6 %), bei rund 132 800 Unfällen

gab es Getötete oder Verletzte (-2 %).