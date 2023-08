JLL Büro-Immobilienuhr Q2 2023 Nachfrage bleibt träge, aber Mietwachstum nimmt Fahrt auf

- Der Europäische Büromietindex

des Immobilienberatungsunternehmens JLL

steigt im zweiten Quartal 2023 um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 6,3

Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

- Der Flächenumsatz im zweiten Quartal beläuft sich auf knapp zwei Millionen

Quadratmeter, damit rund 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und 15

Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt im zweiten Quartal.

- Die europäische Büroleerstandsquote bleibt im zweiten Quartal konstant bei 7,6

Prozent.

- Die Fertigstellungen beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf insgesamt 1,1

Millionen Quadratmeter. Dabei entfiel die Hälfte der neuen Büroflächen auf

London, Berlin und München.



Die in den USA am Ende des ersten Quartals aufgetretene Bankenkrise erlosch ohne

nennenswerte Ansteckungseffekte auf Europa und dem restlichen Finanzsystem.

Obwohl sich regionale Banken in den USA noch nicht aus ihrer Krise befreit

haben, hat die Geldpolitik in Europa dazu geführt, dass das Geschäft hier wie

gewohnt weitergeht - obwohl die makroökonomische Lage alles andere als

gewöhnlich ist.