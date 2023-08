Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Nur wenige Firmen mit hauseigenen Entwicklungsarbeiten wissen,dass sie von staatlichen Fördermitteln profitieren können. Wer nicht zugreift,lässt sich wertvolle finanzielle Unterstützung entgehen. Doch die Antragstellungist umständlich und kann Monate in Anspruch nehmen. Als Geschäftsführer derBrock Consulting GmbH hat sich Maxim Brock darauf spezialisiert, Unternehmen beider Beantragung von Förderzulagen zu unterstützen. Wie er seinen Kundenseitenlange Antragsschreiben ersparen kann, erfahren Sie hier.Deutschland möchte als Innovationsstandort attraktiver werden, doch der Wegdahin ist holprig. Die angebotenen Förderungsmittel für Unternehmen mitEntwicklungsarbeiten können nur mit hohem bürokratischem Aufwand bezogen werden- wenn sie denn überhaupt bewilligt werden. Schon ein kleiner Fehler im Antragkann dazu führen, dass die Förderung nicht ausgezahlt wird. Dementsprechendverzichten viele Unternehmen lieber ganz auf staatliche Förderungen, um denimmensen Aufwand zu vermeiden, der sich vielleicht nicht einmal auszahlt."Einige Entwicklungsfirmen haben zusätzlich die Sorge, nach der Beziehung vonstaatlichen Fördermitteln geprüft zu werden. Andere wiederum haben bereitsschlechte Erfahrung mit Fördermitteln wie ZIM gemacht, die teils einendreißigseitigen Antrag erfordern. Doch die Zeit drängt, denn in wenigen Jahrenwerden die jährlichen Fördersummen drastisch gekürzt. Wer sich jetzt nicht umeinen Antrag bemüht, verzichtet gegebenenfalls auf eine Finanzierung inMillionenhöhe", warnt Maxim Brock, Geschäftsführer der Brock Consulting GmbH."Wir helfen Unternehmen dabei, Fördermittel auf schnellstem Weg zu beantragen.Dabei übernimmt die Brock Consulting GmbH alles, von Schreibarbeiten bis hin zumBehördenkontakt", ergänzt der Experte. Sein Unternehmen weist eineBewilligungsquote von etwa 90 Prozent auf und konnte schon sogar zuvorabgelehnte Förderungsanträge durchsetzen. Besonders hat er sich auf die im Jahr2020 ins Leben gerufene Forschungszulage spezialisiert, die von vielenUnternehmen auch rückwirkend bezogen werden kann. Bezahlt wird bei ihm nur beiErfolg: Seine Kunden haben die Versicherung, ohne Verlust aus seiner Beratunghervorzugehen. Eine Vorleistung ist also nicht notwendig - für Maxim Brock stehtder Antragserfolg seiner Kunden an erster Stelle.Maxim Brock verschafft Unternehmen Entwicklungsförderungen im MillionenbereichUm sich für die Forschungszulage zu qualifizieren, müssen Unternehmen weder tiefin Forschungsprozesse verwickelt sein, noch Grundlagenforschung betreiben. "AlsUnternehmen muss man also nicht das Rad neu erfinden, um staatliche Fördermittelzu beantragen, sondern lediglich bereits bestehende Produkte weiterentwickeln",