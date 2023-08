ChainUp ist nun zertifizierter Anbieter von Blockchain-Lösungen (Blockchain Solutions Provider) nach den Normen ISO/IEC 27001, 27017 und 27018

Mit der Verschärfung der Vorschriften wächst in der Blockchain- und Web3-Branche die Nachfrage nach einer sicheren und konformen Infrastruktur. Mit seinem unerschütterlichen Streben nach Spitzenleistung hat ChainUp ein ausgeklügeltes Rahmenwerk entwickelt, das sich auf die Informationssicherheit, die Sicherheit von Cloud Computing und den Schutz personenbezogener Daten (PII) konzentriert und damit die internationalen Standards für die Verwaltung der Informationssicherheit erfüllt. Diese internationalen Standards werden gemeinsam von der Internationalen Organisation für Normung (Organization for Standardization, ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC) veröffentlicht.

SINGAPUR, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- ChainUp, ein führender globaler Anbieter von Blockchain-Lösungen, hat drei international anerkannte Sicherheitsakkreditierungen erhalten – die Zertifizierungen ISO/IEC 27001, 27017 und 27018. Nach Bekanntgabe des Erhalts der Zertifizierung SOC 2 Typ 1 in der vergangenen Woche unterstreicht die Erlangung dieser angesehenen Zertifizierungen das Engagement von ChainUp, strenge globale Sicherheitsstandards einzuhalten.

Das Erreichen der Norm ISO/IEC 27001 bedeutet, dass ChainUp ein System zum Management von Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheit von Daten, die sich im Besitz von ChainUp befinden oder von ChainUp gehandhabt werden, eingeführt hat und alle in dieser internationalen Norm (International Standard) verankerten Best Practices und Prinzipien respektiert. Das Erreichen der ISO/IEC 27017 zeigt, dass ChainUp die strengsten Sicherheitsstandards für Cloud-Services einhält und über geeignete Prozesse verfügt, um unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen. Die ISO/IEC 27018-Zertifizierung bedeutet, dass ChainUp bestimmte Anforderungen, Kontrollen, Richtlinien und Verfahrensregeln erfüllt hat, um die PII seiner Kunden zu schützen. Diese angesehenen Akkreditierungen bestätigen, dass die innovativen Blockchain-Lösungen von ChainUp bereit sind, das Vertrauen der internationalen Kunden zu gewinnen.

Sailor Zhong, Gründer und CEO von ChainUp, sagte: „Wir freuen uns und sind stolz darauf, die ISO/IEC-Zertifizierungen 27001, 27017 und 27018 ARMONE erhalten zu haben. Dies ist ein Beweis für unser ständiges Engagement, den sich entwickelnden Sicherheitsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. ChainUp hat sich der Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards verschrieben und bietet konforme und gesicherte Lösungen. Wir werden weiterhin Unternehmen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, in einem sicheren Web3-Ökosystem zu florieren, und so zum Fortschritt der Blockchain-Branche beitragen."

Informationen zu ChainUp

ChainUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Blockchain-Technologielösungen, die die Entwicklung der Infrastruktur und die Unterstützung des Ökosystems umfassen. Wir bieten ein komplettes Angebot an sicheren und konformen Blockchain-Lösungen, einschließlich digitaler Asset-Börse, NFT-Handel, Wallet, Liquidität, Web3-Infrastruktur, Verwahrung digitaler Assets, Security-Token-Angebote und vieles mehr. ChainUp bedient derzeit mehr als 1.000 Kunden in 30 Ländern und erreicht mehr als 60 Millionen Endverbraucher.

Erfahren Sie mehr über ChainUp: chainup.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2189947/ChainUp_is_now_an_ISO_27001__27017___27018_Certified_Blockchain_Solutions_Provider.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chainup-ist-nun-zertifizierter-anbieter-von-blockchain-losungen-blockchain-solutions-provider-nach-den-normen-isoiec-27001-27017-und-27018-301906543.html