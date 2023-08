WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anteil männlicher Kita-Erzieher in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Im Jahr 2012 verzeichnete die Statistik noch 4,1 Prozent Männer - bis 2022 wuchs der Anteil der männlichen Kita-Beschäftigten auf 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Insgesamt waren zum Stichtag im März 2022 rund 681 000 Menschen in der Kita-Betreuung tätig. Das Bundesamt rechnet mit einer weiteren Steigerung des Männeranteils. Vor allem unter den jüngeren Beschäftigten sind die Zahlen verhältnismäßig hoch: Vergangenes Jahr waren 12,6 Prozent der pädagogischen Kita-Beschäftigten unter 30 Jahren männlich, bei den Beschäftigten ab 50 Jahren waren es dagegen 2,8 Prozent.