BG BAU mit Messestand und Fachtagung bei der NordBau 2023 (FOTO)

Berlin (ots) - Bei der Messe NordBau 2023 lädt die Berufsgenossenschaft der

Bauwirtschaft (BG BAU) zu ihrem Messestand ein und am 8. September zur

Fachtagung unter dem Motto "Arbeitsschutz im Wandel". Der Branchentreff in

Neumünster findet in diesem Jahr vom 6. bis 10. September statt.



Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) ist auf der NordBau

(https://www.bgbau.de/termin/nordbau-2023) mit einem Stand vertreten und steht

allen am Bau Beteiligten für ihre Fragen rund um den Arbeitsschutz beim

Errichten, Unterhalten und bei der Sanierung von Bauwerken zur Verfügung. Der

Schwerpunkt am Stand 1420 im Foyer der Halle 1 sind stoffliche Gefährdungen, wie

sie bei Aus- und Umbau sowie energetischer Sanierung im Baubestand auftreten

können. Expertinnen und Experten klären über das Gefahrstoff-Informationssystem

WINGIS online (https://www.wingisonline.de/) auf und stellen durch die BG BAU

mit Arbeitsschutzprämien

(https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien) geförderte

Arbeitsmittel vor, wie z. B. einen Nass-Trocken-Sauger und eine akkubetriebene

Glättmaschine.