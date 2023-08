DZ Bank hebt fairen Wert für Puma SE auf 73 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma SE von 66 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Verbesserung der Marktposition in Nordamerika und China stehe aktuell im strategischen Fokus des Vorstands, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In beiden Märkten setze der Sportartikelhersteller auf eine Lokalisierungsstrategie mit höheren Freiheitsgraden für das einheimische Management, eine Verbesserung der Vertriebsqualität und eine höhere Glaubwürdigkeit der Marke im Sport-Performance-Bereich. Der Konzern gehe damit den richtigen Weg, um das mittel- beziehungsweise langfristige Wachstums- und Margenprofil zu verbessern./la/ajx

