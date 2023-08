UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Der Halbleiterausrüster profitiere von der immer größeren Bedeutung von Halbleitern in immer mehr Bereichen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein gewisses Risiko stellten unterdessen die Spannungen zwischen China und den USA dar./mf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / 15:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 15:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 618,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 780

Kursziel alt: 780

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m