BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Umsichtiges Verhalten der Versicherer mit Blick auf die Reserven verheiße Gutes für die künftigen Gewinne, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Schwankungsanfälligkeiten bei der Rechnungslegung, die sich durch die Einführung des Standards IFRS 17 ergeben könnten, könnten dadurch abgefedert werden. Und die Extra-Reserven generierten zusätzliches Einkommen./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 60,80EUR gehandelt.