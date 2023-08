Immobilienkäufer sparen mehrere 10.000 Euro Preise in Großstädten bis zu 17 Prozent unter Allzeithoch

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der aktuellen Kaufpreise für Immobilien

in ausgesuchten Städten im Vergleich zu ihrem Allzeithoch zeigt:



- Sinkende Preise: In allen 14 untersuchten Städten sind die Immobilienpreise

aktuell niedriger als Anfang 2022 - in der Spitze um 16,9 Prozent

- In München zahlen Immobilienkäufer aktuell 77.000 Euro weniger für eine

75-Quadratmeterwohnung als noch im April 2022

- Die Stadt mit dem prozentual höchsten Preisrückgang ist Hannover (-16,9

Prozent) - dort zahlen Käufer über 50.000 Euro weniger als im März 2022

- Geringster Rückgang: In Berlin sind die Preise gerade einmal um 3,3 Prozent

gefallen