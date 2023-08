Bertelsmann Investments investiert in Start-up zur Verbesserung der Qualität der Krebsversorgung (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Bertelsmann Investments beteiligt sich an Onqo Health

- Investition im einstelligen Millionen Euro-Bereich

- Weiterer Ausbau von Zukunftsbereich Bertelsmann Next

- Bisher rund 70 Mio. Euro im Bereich Digitale Gesundheit investiert



Bertelsmann Investments (BI) investiert gemeinsam mit Isartal Ventures, einem

Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe, in das Gesundheits-Startup Onqo

Health, das Entscheidungsunterstützungssysteme für onkologische Therapien

entwickelt. Das Investment beläuft sich alleine für BI im einstelligen Millionen

Euro-Bereich.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Die Beteiligung anOnqo Health ist ein weiterer strategischer Schritt beim Ausbau unseresWachstumsbereichs Bertelsmann Next, in dem wir uns auf Investments in dieZukunftsthemen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech fokussieren. OnqoHealth leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Qualität vononkologischen Therapien. Es freut mich, dass wir mit unserem Investment beidiesem wichtigen Thema einen Beitrag leisten können."Peter Koop, Senior Vice President Bertelsmann Investments, sagt: "Wir freuen unssehr, dass wir mit der Investition in Onqo Health ein weiteres Investment imBereich Digital Health tätigen konnten. Der europäische Gesundheitsmarkt hatenormes Potenzial. Onqo wird als hochspezialisierter Player dazu beitragen, dassdie Behandlung von Krebs-Patienten auf dem bestmöglichen Niveau erfolgt."Dr. Jasmin Saric, Chief Executive Officer Onqo Health GmbH, erklärt: "OnqoHealth engagiert sich dafür, die onkologische Versorgung zu optimieren undmithilfe intelligenter Wissensbereitstellung das Leben von Krebspatienten zuverlängern. Mit Bertelsmann Investments und Isartal Ventures haben wir nun zweistarke Partner an unserer Seite, um gemeinsam den Lebensweg und dieLebensqualität derjenigen zu verbessern, die gegen Krebs kämpfen."Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & BildVerlagsgruppe, sagt: "Im Bereich der Onkologie eröffnen Innovationen denPatient:innen neue Hoffnung und Perspektiven. Als führender Anbieter vonGesundheitsmedien sind wir fest davon überzeugt, dass eine optimierteKommunikation zwischen Ärzt:innen und Fachgremien sowie die gezielte Vermittlungvon Gesundheitskompetenz an die Betroffenen die Qualität der onkologischenVersorgung erheblich steigern können. Wir glauben an Onqo Health, da es für eineganzheitliche Zusammenarbeit im Kampf gegen Krebs steht, um Patient:innenzielgerichtet die größtmögliche Chance auf Heilung und Lebensqualität zu bieten.Gemeinsam mit Bertelsmann Investments freuen wir uns über diese zukunftsweisende