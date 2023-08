Unterstützung für Krebspatient innen und Healthcare Professionals: Isartal Ventures investiert zusammen mit Bertelsmann Investments in Onqo Health (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Fast jeder zweite Mensch in Deutschland erkrankt im Lauf

seines Lebens an Krebs. Dabei zählt Lungenkrebs zu den häufigsten

Krebserkrankungen in Deutschland. Das 3-Stufen-Modell von Onqo Health hilft

Betroffenen und Ärzt:innen bei Therapieentscheidung, Behandlung und Versorgung.

Die Wort & Bild Verlagsgruppe ist überzeugt von Onqos Lösung, die Wissen in

individuell zugeschnittene Therapieempfehlungen übersetzt.



Die Wort & Bild Verlagsgruppe beteiligt sich über ihr Tochterunternehmen Isartal

Ventures zusammen mit Bertelsmann Investments an der Onqo Health GmbH

(https://www.onqo.de) . Beide Unternehmen investieren jeweils identisch im

einstelligen Millionen-Euro-Bereich.