Google startet zweite deutsche Cloud-Region Berlin-Brandenburg

BERLIN (dpa-AFX) - Google hat mit der Region Berlin-Brandenburg einen zweiten Cloud-Standort in Deutschland gestartet. Damit bekommen die Kunden des Internet-Konzerns lokale Kapazitäten in ihrer Nähe. Das sorgt unter anderem für kürzere Reaktionszeiten bei der Übertragung von Daten.

Es ist die zweite Cloud-Region von Google in Deutschland nach Frankfurt am Main und die zwölfte in Europa. Ihre Eröffnung unterstreiche das Engagement für den deutschen Markt, betonte Google am Dienstag. Die Kunden in Deutschland bekommen damit unter anderem die Möglichkeit, die Ausfallsicherheit ihrer Dienste durch die Verteilung auf zwei Standorte zu verbessern, die beide im Inland nach deutschen Anforderungen etwa beim Datenschutz betrieben werden. Weltweit hat Google 38 Cloud-Regionen./so/DP/jha

