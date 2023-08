ERLING HAALAND WIRD MIDEA-BOTSCHAFTER

Erling Haaland von Manchester City wurde heute als offizieller Botschafter des Haushaltsgerätegiganten Midea bekanntgegeben

Der Botschaftervertrag ist eine Erweiterung von Mideas offizieller Partnerschaft mit Manchester City, die im Januar 2020 geschlossen wurde

ESCHBORN, Deutschland, 22. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Midea Group, ein weltweit führendes Unternehmen in der Haushaltsgerätebranche, stellt Erling Haaland, Stürmer von Manchester City, als ihren globalen Markenbotschafter vor. Damit wird die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Midea und Manchester City, die seit Januar 2020 besteht und im Mai dieses Jahres verlängert wurde, ausgebaut. Bis heute wurden Millionen von Fans weltweit mit preisgekrönten Aktionen begeistert.

Um Erlings neue Rolle als Markenbotschafter gebührend zu feiern, werden Midea und Manchester City eine Videokampagne starten. Sie erweckt das Motto der Marke "make yourself at home" zum Leben. Die Kampagne zeigt, wie Erling Haaland Midea Produkte in einer ruhigen häuslichen Umgebung einsetzt, um so die Ausgeglichenheit und die nötige Power für sein zweites Zuhause, das Etihad Stadium, zu finden.