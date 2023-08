Hauck Aufhäuser Lampe verstärkt Präsenz am Düsseldorfer Markt für Private Banking und Wealth Management

Frankfurt (ots) -



- Privatbankhaus holt Beraterteam mit ausgewiesener Expertise und

jahrzehntelanger Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden

- Michael Irrle, Mark Seifert und Günter Ingenfeld werden zum 1. Oktober 2023

starten, Oliver Engl zum 1. Januar 2024

- Ausbau der Niederlassung wird fortgesetzt: Bereits weitere personelle

Verstärkungen geplant



Hauck Aufhäuser Lampe setzt den Wachstumskurs im Geschäftsbereich Private &

Corporate Banking fort. Das Privatbankhaus wird dazu das Team der Niederlassung

Düsseldorf weiter verstärken: Michael Irrle (64) und Mark Seifert (41) werden

zum 1. Oktober 2023 sowie Oliver Engl (62) zum 1. Januar 2024 als Relationship

Manager starten. In dieser Funktion werden sie an den Düsseldorfer

Niederlassungsleiter Arndt Sauer berichten. Zudem wird Günter Ingenfeld (57) zum

1. Oktober 2023 als Investment Advisor (Spezialist in der Anlageberatung)

starten und an Naveed Arshard, Head of Investment Solutions, berichten.