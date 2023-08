Glasfaser-Experte verrät Darauf müssen Unternehmen bei der Wahl ihres Vertriebspartners achten (FOTO)

Hameln (ots) - Als Geschäftsführer der United Promotion GmbH und Experten im

Bereich Glasfaserberatung unterstützen Ali Türüt und sein Geschäftspartner

Patrick Grabowski aufstrebende Talente dabei, im Außendienst durchzustarten.

Zudem ist das Unternehmen im Direktvertrieb ein stark verzweigter

Hauptvertriebskanal für langjährige Geschäftspartner, etwa die Deutsche

Glasfaser. Hier erfahren Sie, worauf Unternehmen bei der Wahl eines

Vertriebspartners ankommt.



Die Glasfaserbranche boomt - und damit einhergehend wächst auch der Bedarf an

guten Vertriebspartnern bei Unternehmen. Jedoch fällt es vielen von ihnen

schwer, fähige Vertriebler zu finden. Können die Firmen an diesem Zustand nichts

ändern, verschenken sie viel Umsatzpotenzial. Im schlimmsten Fall verlieren sie

sogar den Anschluss an ihre Konkurrenz. "Wenn der Vertrieb keine guten

Ergebnisse liefert, stellt das für jedes Unternehmen ein massives Problem dar.

Firmen müssen sich einfach auf starke Partner verlassen können", erklärt Ali

Türüt, Geschäftsführer der United Promotion GmbH. Gemeinsam mit Geschäftspartner

Patrick Grabowski und ihrem Team unterstützt Ali Türüt Interessierte dabei, als

Vertriebler in der Glasfaserbranche durchzustarten. Dabei gilt: Egal ob

Quereinsteiger oder Vertriebsprofi, bei der United Promotion GmbH schafft es

jeder einen Fuß in die Branche zu bekommen. Er weiß damit aus eigener Erfahrung,

was einen guten Vertriebler ausmacht. Worauf Unternehmen bei der Wahl ihres

Vertriebspartners achten sollten, hat Ali Türüt im Folgenden zusammengefasst.