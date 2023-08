Verfallstagsnachlese +++ Stimmung vs. Korrektur vs. Rally

bis zum Verfallstag am vergangenen Freitag mussten die Stillhalter hellwach bleiben, denn aus dem Idealszenario – einem volatilitätsarmen Geschiebe bis zur runden 16.000er Marke – wurde nichts. Stattdessen materialisierte sich mein zweites favorisiertes Szenario: der Kursrutsch unter 15.800 und 15.700 Punkte bei zunehmender Volatilität. Abgerechnet wurde der DAX schließlich bei 15.544,24 Punkten.

Allerdings bildete sich dabei am Freitag eine markante Kurslücke. Damit hat der DAX nun bereits zwei derartige Kurslücken in der starken Abwärtsbewegung seit Ende Juni (siehe schwarze Pfeile). Sie liegen an typischen Stellen eines derartigen Moves: zum einen „oben“, zum anderen „unten“. Die obere ist eine sogenannte Ausbruchs-Kurslücke, die zu Beginn einer Trendbewegung auftritt, die untere könnte eine sogenannte Erschöpfungskurslücke sein.

Dazu passt auch, dass die zweite Kurslücke am Verfallstag auftrat, da Verfallstage oft das Ende einer vorangegangenen dynamischen Bewegung markieren. Fazit: Die jüngste Abwärtsbewegung im DAX könnte erst einmal vorbei sein. Darauf deutete auch die starke Gegenreaktion von gestern Vormittag hin. Doch der DAX prallte zunächst an der alten grünen Unterstützung und der kurzfristigen Abwärtslinie ab (siehe roter Pfeil). Immerhin gibt es auch an den US-Börsen Indizien, dass nach den jüngsten Kursverlusten erst einmal eine Erholung folgen könnte.

Es kommt wie immer auf die Stimmung an!

Aber wie immer hängt der Kursverlauf von der Anlegerstimmung ab. Und die Frage ist, ob und wie die jüngsten Rückschläge die Stimmung der Börsianer getrübt haben.

Um die aktuelle Stimmungslage angemessen einschätzen zu können, müssen wir zunächst einen Blick zurückwerfen: Von den 80 Wochen von Ende November 2021 bis Anfang Juni 2023 war die Stimmung der US-Privatanleger in 76 Wochen bearish. Von Anfang April 2022 bis Anfang Februar 2023 gab es sogar 44 Wochen in Folge bearishe Stimmungswerte – ein neuer Rekord in der Historie dieser Stimmungsumfrage, die bis 1987 zurückreicht (siehe schwarzer Pfeil im folgenden Chart), der sogar den bisherigen Rekordwert während der Corona-Pandemie deutlich übertraf.